У Росії натякнули на смерть найманців, які організували витік у ПВК "Вагнера"

До Росії з Сирії досі не повернулися найманці з ПВК "Вагнера" Микола Хітьов та Ігор Швецов, яких раніше затримали співробітники служби безпеки ПВК за підозрою у витоку інформації.
Як пише російське видання Znak.com, Хітьова і Швецова затримали через виток даних про втрати при ударі військ США в сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого.
Кілька співрозмовників видання серед тих, хто контактує з місцевими козаками, кажуть, що Хітьова вже немає у живих.
"Хлопці повернулися, а Ігоря так ніхто і не бачив. Що з ним, де він - ніхто нічого не говорить", - сказав один із сусідів Швецова.
Також інші місцеві жителі зазначили, що Швецова не було серед тих найманців ПВК "Вагнера", які днями повернулися додому.
За місцем проживання Хітьова в місті Азбест теж кажуть, що він досі не повернувся.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилося фото секретного табору "Вагнера" в Росії.
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