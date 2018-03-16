У Росії натякнули на смерть найманців, які організували витік у ПВК "Вагнера"

До Росії з Сирії досі не повернулися найманці з ПВК "Вагнера" ​​Микола Хітьов та Ігор Швецов, яких раніше затримали співробітники служби безпеки ПВК за підозрою у витоку інформації.

Як пише російське видання Znak.com, Хітьова і Швецова затримали через виток даних про втрати при ударі військ США в сирійській провінції Дейр-ез-Зор 7 лютого.

Кілька співрозмовників видання серед тих, хто контактує з місцевими козаками, кажуть, що Хітьова вже немає у живих.

"Хлопці повернулися, а Ігоря так ніхто і не бачив. Що з ним, де він - ніхто нічого не говорить", - сказав один із сусідів Швецова.

Також інші місцеві жителі зазначили, що Швецова не було серед тих найманців ПВК "Вагнера", які днями повернулися додому.

За місцем проживання Хітьова в місті Азбест теж кажуть, що він досі не повернувся.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше з'явилося фото секретного табору "Вагнера" в Росії.