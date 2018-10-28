У Росії надумали ''захопити'' Місяць: що відомо

Роскосмос планує розробити ракету, яка дозволить почати програму освоєння та дослідження Місяця.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, зазначивши, що для обговорення цього задуму і складання плану оргзаходів було скликано спеціальне зібрання.

"У розробці ракети надважкого класу, за допомогою якої Росія почне програму дослідження і освоєння Місяця, візьмуть участь усі конструкторські колективи Роскосмосу", - написав Рогозін.

"Після зустрічі конструктори обговорили нові цифрові рішення, які будуть використовуватися для кооперації інженерних робіт", - додав він.

У розробці ракети надважкого класу, за допомогою якої Росія почне програму дослідження і освоєння Місяця, візьмуть участь всі конструкторські колективи @roscosmos . Сьогодні в РКК "Енергія" пройшло розгляд пропозицій щодо її технічного вигляду і плану оргмеропріятій. pic.twitter.com/Qf81F34Ri8 - Дмитро Рогозін (@Rogozin) 27 жовтня 2018 р.

Після зустрічі конструктори обговорили нові цифрові рішення, які будуть використовуватися для кооперації інженерної роботи pic.twitter.com/XZzE0BrLhC - Дмитро Рогозін (@Rogozin) 27 жовтня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарські журналісти підмітили, що Росії після аварії ракети "Союз-ФГ" на космодромі Байконур доведеться доводити безпеку своїх пілотованих космічних кораблів.

Нагадаємо, з 2010 року РФ здійснила 13 невдалих запусків своїх ракет-носіїв.