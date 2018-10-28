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У Росії надумали ''захопити'' Місяць: що відомо

1.9тЧитати матеріал російською

Роскосмос планує розробити ракету, яка дозволить почати програму освоєння та дослідження Місяця.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив глава Роскосмосу Дмитро Рогозін, зазначивши, що для обговорення цього задуму і складання плану оргзаходів було скликано спеціальне зібрання.

"У розробці ракети надважкого класу, за допомогою якої Росія почне програму дослідження і освоєння Місяця, візьмуть участь усі конструкторські колективи Роскосмосу", - написав Рогозін.

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"Після зустрічі конструктори обговорили нові цифрові рішення, які будуть використовуватися для кооперації інженерних робіт", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, швейцарські журналісти підмітили, що Росії після аварії ракети "Союз-ФГ" на космодромі Байконур доведеться доводити безпеку своїх пілотованих космічних кораблів.

Нагадаємо, з 2010 року РФ здійснила 13 невдалих запусків своїх ракет-носіїв.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Особа
Дмитро Рогозін
Місце
Росія
Об'єкт
Роскосмос
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
На рассее всё что летает то падает (по задорновски ) Прогресс Пидороссии очевиден...
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Сели на унитазы и обдумали новую царь-ракету. Научились бы сначала старые не терять. Как они любят вещать: "задумали", "решили", "построим", "создадим", или раньше - "догоним и перегоним". Так и не догнали, даже пыль успела осесть, пока добежали до очередной метки, но вот завтра как пер...нут и если не уср...ся, то ОГОГОГОГО!
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Слава Украине Женьок
Слава Украине Женьок
Хах
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