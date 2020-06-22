В Росії начальника районної поліції звинуватили в державній зраді на користь України

Світ 14:05, 22.06.2020 Оновлено: 14:06, 22.06.2020

Співробітники ФСБ Росії затримали начальника районного відділу УМВС по Курській області підполковника поліції Дмитра Борзенкова за підозрою в державній зраді.

Про це повідомило ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ. Поліцейському закидають передачу відомостей, що становлять держтаємницю, Службі безпеки України.

"ФСБ в рамках порушеної кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), затриманий начальник районного відділу МВС управління МВС по Курській області підполковник поліції Борзенков Дмитро Олександрович, 1981 року народження", – повідомили в ЦГЗ.

У ФСБ уточнили, що, "Борзенков був притягнутий до конфіденційного співробітництва одним з підрозділів СБУ, за завданням іноземної спецслужби збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в анексованому Севастополі місцевого жителя засудили до десяти років позбавлення волі нібито за "шпигунство на користь України".

Коментувати
Світ

Дивіться також

Що у нас вкрала радянська влада

Білодід знялася в коротких шортах, спантеличивши фанатів шикарними ногами

Юсупова висловилася про нові дебати Зеленського з Порошенком

Зеленський висловився про мир із Росією та довіру до Путіна

Олену Кравець включили до опитування щодо виборів мера Києва, – журналіст