В Росії начальника районної поліції звинуватили в державній зраді на користь України

Офіцера поліції РФ підозрюють в роботі на СБУ

Співробітники ФСБ Росії затримали начальника районного відділу УМВС по Курській області підполковника поліції Дмитра Борзенкова за підозрою в державній зраді.

Про це повідомило ТАСС з посиланням на Центр громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ. Поліцейському закидають передачу відомостей, що становлять держтаємницю, Службі безпеки України.

"ФСБ в рамках порушеної кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 275 КК Росії ("Державна зрада"), затриманий начальник районного відділу МВС управління МВС по Курській області підполковник поліції Борзенков Дмитро Олександрович, 1981 року народження", – повідомили в ЦГЗ.

У ФСБ уточнили, що, "Борзенков був притягнутий до конфіденційного співробітництва одним з підрозділів СБУ, за завданням іноземної спецслужби збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю".

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