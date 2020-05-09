У Росії майже 200 тисяч хворих на коронавірус: країна далі б'є антирекорди

За останню добу в Росії зареєстрували 10 817 нових випадків захворювання коронавірусом. Загальна кількість заражених досягла майже 200 тисяч.

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Країна залишається на п'ятому місці в світовому антирейтингу після США, Іспанії, Італії та Великобританії. Про це свідчать дані онлайн-лічильника worldometers.info.

Коронавірус в Росії Известия

За день в РФ померло 104 людини, всього – 1 827 з початку поширення СOVID-19. Кількість виписаних пацієнтів зросла до 31 916 осіб.

Регіони з найбільшою кількістю нових випадків зараження:

Москва – 5667 (всього 104 189),

Підмосков'є – 1075 (19 425),

Санкт-Петербург – 425 (6990),

Нижегородська область – 294 (4180),

Свердловська область – 121 (1705).

Відзначається, що з усіх нових випадків 40,7% не мали клінічних проявів хвороби.

Як писав OBOZREVATEL раніше, коронавірус в Італії подолав нову психологічну позначку. Від захворювання в країні загинули більше 30 тисяч осіб.