У різних країнах провели яскраві мітинги в підтримку Білорусі. Фоторепортаж

Марина Погорілко Світ 01:43, 11.08.2020

У низці європейський міст пройшли мітинги на підтримку Білорусі з вимогою "звільнення" чинного президента Олександра Лукашенка.

У мережі з'явилися фото протестувальників у Києві, Москві, а також польських Варшаві і Гданську.

Активісти вийшли під посольства Білорусі в своїх містах, щоб висловити невдоволення нечесними виборами і застосуванням сили проти учасників акцій протесту в країні.

Гданськ висловив солідарність із Білоруссю
Гданськ висловив солідарність із Білоруссю
Мітинг у Варшаві
Мітинг у Варшаві
Мітинг у Варшаві
Мітинг у Варшаві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі в Москві.
Telegram МБХ-медіа
Мітинг на підтримку Білорусі в Москві.
Telegram МБХ-медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Люблінського трикутника (Україна, Литва, Польща) стурбовані ситуацією в Білорусі після президентських виборів і закликали владу утриматися від застосування сили.

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