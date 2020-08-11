У різних країнах провели яскраві мітинги в підтримку Білорусі. Фоторепортаж

Європейські міста вийшли на мітинги в підтримку Білорусі.
У низці європейський міст пройшли мітинги на підтримку Білорусі з вимогою "звільнення" чинного президента Олександра Лукашенка.
У мережі з'явилися фото протестувальників у Києві, Москві, а також польських Варшаві і Гданську.
Активісти вийшли під посольства Білорусі в своїх містах, щоб висловити невдоволення нечесними виборами і застосуванням сили проти учасників акцій протесту в країні.
Гданськ висловив солідарність із Білоруссю
Гданськ висловив солідарність із Білоруссю
Мітинг у Варшаві
Мітинг у Варшаві
Мітинг у Варшаві
Мітинг у Варшаві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві
Мітинг на підтримку Білорусі в Москві. Telegram МБХ-медіа
Мітинг на підтримку Білорусі в Москві. Telegram МБХ-медіа
Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Люблінського трикутника (Україна, Литва, Польща) стурбовані ситуацією в Білорусі після президентських виборів і закликали владу утриматися від застосування сили.