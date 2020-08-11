У різних країнах провели яскраві мітинги в підтримку Білорусі. Фоторепортаж

Європейські міста вийшли на мітинги в підтримку Білорусі.

У низці європейський міст пройшли мітинги на підтримку Білорусі з вимогою "звільнення" чинного президента Олександра Лукашенка.

У мережі з'явилися фото протестувальників у Києві, Москві, а також польських Варшаві і Гданську.

Активісти вийшли під посольства Білорусі в своїх містах, щоб висловити невдоволення нечесними виборами і застосуванням сили проти учасників акцій протесту в країні.

Гданськ висловив солідарність із Білоруссю

Гданськ висловив солідарність із Білоруссю

Мітинг у Варшаві

Мітинг у Варшаві

Мітинг у Варшаві

Мітинг у Варшаві

Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві

Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві

Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві

Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві

Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві

Мітинг на підтримку Білорусі біля Посольства країни в Києві

Мітинг на підтримку Білорусі в Москві. Telegram МБХ-медіа

Мітинг на підтримку Білорусі в Москві. Telegram МБХ-медіа

Як повідомляв OBOZREVATEL, країни Люблінського трикутника (Україна, Литва, Польща) стурбовані ситуацією в Білорусі після президентських виборів і закликали владу утриматися від застосування сили.