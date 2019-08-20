У Ріо-де-Жанейро озброєний чоловік захопив автобус із пасажирами. Відео та фото

У вівторок вранці, 20 серпня, в Бразилії озброєний чоловік захопив автобус, що прямував до Ріо-де-Жанейро з передмістя Нітерой. Він погрожував спалити транспортний засіб разом із пасажирами.
Як повідомила прессекретар Федеральної дорожньої поліції Шейла Сена, станом на 14:00 20 серпня чотирьох заручників звільнили (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Людина, яка назвала себе поліцейським, зупинила автобус на мосту між Ріо-де-Жанейро і Нітероєм. Чоловік погрожував облити автобус бензином. Ми вели переговори, щоб він звільнив більше заручників. Нам не відомі його справжні вимоги", – пояснила вона.
Захоплення автобуса в Бразилії
Facebook/Centro de Operações Rio
Заява про те, що викрадач – поліцейський, поки не підтвердилася.
Міст через затоку Гуанабара перекрили. До місця захоплення заручників прибув поліцейський спецназ. Фахівці почали переговори з викрадачем. Їм вдалося домовитися про звільнення чотирьох заручників. Зазначається, що викрадач дезорієнтований.
За версією Telegram-каналу Hue, були звільнені шестеро осіб (четверо жінок і двоє чоловіків), двох із них відвезли в лікарню. У заручниках перебували ще 16 осіб.
Спецагенти спілкувалися з терористом за допомогою мобільного зв’язку. Автобус був оточений снайперами.
Чоловік захопив автобус із пасажирами
Facebook/Centro de Operações Rio
Інформація про шістьох звільнених заручників
Скріншот
Passageiros são feitos reféns durante sequestro a ônibus na Ponte Rio-Niterói- Jornal O Dia (@jornalodia) 20 серпня 2019 р
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