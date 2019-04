У Ріо-де-Жанейро обвалилися будинки: багато жертв і зниклих безвісти

У Бразилії в Ріо-де-Жанейро обвалилися два шестиповерхових житлових будинки. В результаті аварії загинуло щонайменше п'ятеро осіб.

Як повідомляє "Говорить Москва", травми отримали не менше 10 осіб. Зниклими безвісти вважаються ще 10 жителів. З-під завалів вдалося врятувати вісьмох. За даними влади, обидві будівлі були зведені незаконно.

Rio de Janeiro, Brazil - At least two people were killed when adjacent apartment buildings collapsed in the Muzema neighborhood. In this video clip a dog is rescued from the collapsed building. #Brazil Video Credit : BandNews FM pic.twitter.com/rcICqPJRNV

#Brazil



After The Worst #Storm in 22 Years



2 buildings collapsed in the west part of #RioDeJaneiro, #Muzema



Death toll rises to 2



2 are injured



15 are still missing



The area was one of the most affected by the #Flooding 3 days ago. 10 People diedpic.twitter.com/XZRRU3alBD