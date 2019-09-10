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11 вересня • оновлено в 11:35
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У річницю трагедії 11 вересня: біля посольства США в Афганістані прогримів потужний вибух

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У столиці Афганістану Кабулі в ніч на середу, 11 вересня, прогримів сильний вибух.

За попередніми даними, біля посольства США вибухнула запущена невідомими ракета, повідомляє агентство Associated Press.

Інформація про жертв і руйнування поки не надходила. Дим і рев сирен місцеві жителі помітили після опівночі.

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Вибух у Кабулі

Вибух у Кабулі

Associated Press

Агентство підкреслює, що вибух прогримів 11 вересня – в річницю терактів 2001 року в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на весіллі в Кабулі прогримів вибух, у результаті загинули щонайменше 63 особи та понад 180 отримали поранення. Відомо, що теракт скоїв обвішаний вибухівкою смертник.

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Місце
Афганістан Кабул
Тег
вибух
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Террористы ,никак не уймутся. Там живут ужасные нелюди дикари.Россия крепко любит Афган,пусть она идет там разруливает.
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