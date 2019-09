У річницю трагедії 11 вересня: біля посольства США в Афганістані прогримів потужний вибух

У столиці Афганістану Кабулі в ніч на середу, 11 вересня, прогримів сильний вибух.

За попередніми даними, біля посольства США вибухнула запущена невідомими ракета, повідомляє агентство Associated Press.

Інформація про жертв і руйнування поки не надходила. Дим і рев сирен місцеві жителі помітили після опівночі.

Агентство підкреслює, що вибух прогримів 11 вересня – в річницю терактів 2001 року в США.

It's September 11 in #Afghanistan, and 48hrs since #Trump shuttered peace talks with the #Taliban.



A large bomb blast just hit central #Kabul, near the US Embassy, whose alarms were immediately triggered. pic.twitter.com/eVKQDxe8P8