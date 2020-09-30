У РФ дитячий майданчик перетворили на симулятор війни. Фото

У російському Архангельську відкрили дитячий майданчик "Силовичок", стилізований в дусі російського мілітаризму.

Фотографії нового майданчика "Юнармії" оприлюднив користувач Fun Video в своєму блозі на Tjournal.ru. Простір для дітей засіяли моделями радянської військової техніки й ідеологічними фразами. Одна з них говорить: "Збитий з ніг – бийся на колінах, йти не можеш – лежачи наступай!"

На майданчику також є стенд "військово-патріотичного клубу Орден", на якому зображені діти у військовій формі та зі зброєю в руках.

Російський блогер Ілля Варламов, коментуючи фотографії дитячого майданчика в своєму "Живому Журналі", зазначив, що таким чином дітей готують до війни, але їм не розповідають, що таке насправді війна.

"Дітям і підліткам не розповідають, що це таке – вмирати. Як вибиває кулею око, як відриває гранатою ногу, як який-небудь бородатий терорист перерізає горло тобі або твоєму найкращому другові. Або що відчуває людина, яка повинна щодня вбивати інших людей. Це не патріотизм виховується з дитинства, це любов до війни виховується з дитинства. На жаль, в Росії багато хто не бачить різниці. Патріотизм з дитинства виховувався б, якби у нас були найкращі у світі дитячі майданчики. Чого ніяк не можна сказати про цей", – написав Варламов.

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Fun Video / TJ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованій частині Донецької області дітей одягнули у форму "Юнарміі" і змусили присягати на вірність "ДНР".

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