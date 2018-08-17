У РФ розкрили місцеперебування "суперзброї" Путіна: опубліковані фото

Аналіз супутникових знімків дозволив визначити можливі бойові позиції російського наземного лазерного комплексу "Пересвєт" і міжконтинентальної крилатої ракети "Буревестник".

Зокрема про це повідомляє блог bmpd, який ведуть працівники московського Центру аналізу стратегій і технологій.

Так, "Пересвєт", згідно зі знімками, викладеними у Twitter користувачем rambo54, дислокується поблизу міста Тейково в Іванівській області на 2426-й технічній ракетній базі 54-ї гвардійської ракетної дивізії РВСП.

Також "Пересвєт" планується розгорнути в районі Новосибірська на місці 39-ї гвардійської ракетної дивізії 33-ї ракетної армії РВСП.

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and ... bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb - rambo54 (@reutersanders) August 16, 2018

У bmpd припускають, що основним призначенням "Пересвєта" є засліплення американських низькоорбітальних супутників, а подібними лазерними комплексами мають бути прикриті всі основні позиційні райони РВСП.

"Пересвєт" - комплекс російської лазерної зброї, анонсований президентом Росії Володимиром Путіним в ході послання Федеральним Зборам 1 березня 2018 року.

Більша частина інформації про комплекс засекречена, проте за оцінками експертів він, імовірно, виконує завдання протиповітряної та протиракетної оборони.

Крім того, наголошується, що бойова позиція з міжконтинентальною крилатою ракетою "Буревестник" будувалася з 2014 по 2016 роки на полігоні Капустін Яр в Астраханській області.

У bmpd допускають, що на цьому майданчику здійснювалися початкові випробування крилатої ракети, які проходили без використання ядерної силової установки.

Майданчик, зазначає блог, продовжує використовуватися для відпрацювання компонентів комплексу та навчання військового персоналу. Ймовірно, що саме на ній після закінчення випробувань буде розгорнуто дослідно-бойове чергування стратегічного комплексу з "Буревестником".

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and ... bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb - rambo54 (@reutersanders) August 16, 2018

"Буревестник" - російська міжконтинентальна крилата ракета необмеженої дальності з ядерною енергетичною установкою, яку також презентував Путін під час свого послання Федзборам.

В ході доповіді Путіна були продемонстровані відеокадри випробування ракетного комплексу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім того, 1 березня Путін показав запуск ракети з ядерною силовою установкою "Сармат", яка оснащена системою подолання протиракетної оборони.

При цьому він зазначив, що риторика про "нову холодну війну" із Заходом є пропагандистською.

Пізніше російський лідер уточнив, що розробка Росією нових видів озброєнь велася багато років.