У РФ розкрили місцеперебування "суперзброї" Путіна: опубліковані фото

Аналіз супутникових знімків дозволив визначити можливі бойові позиції російського наземного лазерного комплексу "Пересвєт" і міжконтинентальної крилатої ракети "Буревестник".

Зокрема про це повідомляє блог bmpd, який ведуть працівники московського Центру аналізу стратегій і технологій.

Так, "Пересвєт", згідно зі знімками, викладеними у Twitter користувачем rambo54, дислокується поблизу міста Тейково в Іванівській області на 2426-й технічній ракетній базі 54-ї гвардійської ракетної дивізії РВСП.

Також "Пересвєт" планується розгорнути в районі Новосибірська на місці 39-ї гвардійської ракетної дивізії 33-ї ракетної армії РВСП.

