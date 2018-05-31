У РФ пояснили, чому Бабченко небезпечний для Путіна

Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах в Києві, небезпечний для президента РФ Володимира Путіна, тому що він пише так, що у людей відкриваються очі.

Про це "Апострофу" заявив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Його матеріали дуже небезпечні для путінської ОЗУ, яка вкалує Останкінською голкою заколисливий засіб так званому російському народонаселення - і очі закриваються. А Бабченко має сильну протиотруту", - зазначив він.

У той же час Рабинович додав, що в тому, що Бабченко знаходиться в Україні, криється другий мотив Кремля: провести провокацію проти Києва.

Нагадаємо, за інформацією глави СБУ організатором "вбивства" Бабченко виявився завербований спецслужбам РФ українець, екс-учасник АТО.