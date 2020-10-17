У резиденції Папи Римського виявлено коронавірус

Анна Паскевич Світ 20:09, 17.10.2020

У резиденції Папи Римського, Будинку Святої Марти у Ватикані, зафіксовано випадок зараження на коронавірус. Хворого, а також тих, з ким він контактував, було відправлено на самоізоляцію.

Носій вірусу є безсимптомним хворим. Про це розповів глава служби друку Святого престолу Маттео Бруні, повідомляє 17 жовтня Vatican News.

"Хворого, який зараз є безсимптомним, було направлено в ізоляцію, як і інших осіб, які вступали з ним в безпосередній контакт. Він тимчасово виїхав з Будинку Святої Марти, де зазвичай проживає", – сказав представник Ватикану.

Усього у Ватикані зафіксовано близько 10 випадків зараження COVID-19. Три людини днями одужали, уточнює видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Папа Римський зняв маску на публіці і заявив, що любов переможе коронавірус.

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