У режиму Лукашенка з'явилася нова загроза, – опозиціонер

Акція медиків в Білорусі проти самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка може мати серйозні негативні наслідки для режиму.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько. "Поки складно сказати, наскільки вона буде масовою, але вона звучить загрозливо з урахуванням того, в якій ситуації з коронавірусом ми знаходимося. Коронавірус свого часу був початком кінця Олександра Лукашенка як президента країни", – підкреслив він.

Опозиціонер повідомив про те, що медична спільнота Білорусі досить активно бере участь у протидії режиму.

"Практично щодня ми отримуємо інформацію, що затриманий той чи інший лікар. Причому, іноді затримують унікальних лікарів, що стає резонансною подією в масштабах країни", – сказав Лебедько.

Він додав, що заяви Лукашенка про те, що нібито в країні достатньо медиків, не відповідають дійсності.

"Лукашенко заявив, що у нас лікарів вистачає. Але це відверта брехня. Вже сьогодні з'явилися документи щодо Могильовської області, де практично в кожному районі гостра нестача лікарських кадрів. Громадяни вранці приходять і тільки після обіду їх приймає лікар, ця ситуація в багатьох регіонах" , – розповів Лебедько.

За його оцінками, реакція Лукашенка на акцію медиків буде "гнівною і болючою".

Нагадаємо, медики Білорусі оприлюднили відкритий лист, в якому заявили про початок акції протесту. Вони масово звільняються і виходять з офіційних профспілок. Термін акції – 30 днів.

Як писав OBOZREVATEL, 15 листопада в Білорусі пройшла чергова акція протесту. До Мінська були стягнуті силовики, в місті було відключено мобільний інтернет, закрито метро. Було затримано понад 100 учасників протесту.