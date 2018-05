В ресторані Канади стався вибух: поранено десятки людей

У передмісті канадського Торонто стався вибух в індійському ресторані Bombay Bhel у Міссіссозі.

Постраждали, за різними даними, від 15 до 20 осіб, повідомляє служба швидкої допомоги району Піл на своїй сторінці у Twitter.

"Швидка привезла 15 пацієнтів з ресторану The Bombay Bhel, троє госпіталізовані до травматологічного центру з серйозними травмами в результаті вибуху", - йдеться у повідомленні.

Місце події оточене поліцією, причини вибуху поки не відомі, повідомляє видання CP24.com. Інцидент стався близько 22:30 (05:30 за київським часом), зазначає Toronto Star. Працівник служби швидкої допомоги району Піл Джо Корстаньє заявив газеті, що 15-20 осіб в результаті вибуху отримали "критичні поранення".

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7 - Peel Paramedics (@Peel_Paramedics) 25 травня 2018 р

🔴 Latest: 15-20 people injured after possible explosion at Mississauga restaurant



Paramedics called to the Bombay Bhel restaurant in a plaza at Hurontario Street and Eglinton https://t.co/dL2v6CMqmA #Mississauga #Toronto #news pic.twitter.com/jOFvshwoJt - Roger Simas 🍁 (@SimasRealEstate) 25 травня 2018 р

Paramedics say 15 people have been injured, three critically, after an explosion at the Bombay Bhel restaurant in Mississauga, Ont. https://t.co/8qOLU7piqn - Globalnews.ca (@globalnews) 25 травня 2018 р

EXPLOSION UPDATE: front windows of the Bombay Bhel restaurant blown out, large Peel police presence incl tactical & bomb squad, multiple patients transported incl to trauma ctre. pic.twitter.com/unQJ5TEk0n - Graham Paine (@ GPmedia_24) 25 травня 2018 р

