У рекламі Трампа для залякування використовували фото з Євромайдану

У соцмережі Facebook в політичній рекламі на підтримку президента США Дональда Трампа використовували фото часів Євромайдану.

Для реклами застосували колаж, де під фото з Трампом зроблено напис "громадська безпека", а під знімком з Майдану "хаос і насильство", передає ВВС.

Згідно з даними Facebook, фото з просуванням розмістили на сторінці Evangeliсals for Trump ("Євангелісти за Трампа"), а оплачена організацією Donald J. Trump for President, INC.

Відзначається, що рекламу з главою Білого дому почали просувати в соцмережі 21 липня. За оцінкою Facebook, потенційний охоплення публікації може скласти більше 1 млн користувачів.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

На фото звернув увагу колишній прессекретар Гілларі Клінтон Джессі Леріх.

"Оголошення Трампа, яке попереджає про хаос і насильство, зображує напад протестувальників на поліцейського. Але це фото 2014 року через Києва, коли бандити Януковича боролися за придушення демократичного повстання", – написав він у Twitter.

Скріншот

