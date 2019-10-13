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13 жовтня • оновлено в 10:13
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Куди вдарить Путін у разі ядерної війни: названо місто в ЄС

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У разі початку військового конфлікту, Росія за допомогою атомного підводного човна проекту 885 "Ясень" завдасть удар по портовому місту Бремерхафен на північному заході Німеччини.

Про це пише колишній співробітник Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у США Ендрю Метрик, повідомляє "Lenta.ru". Експерт стверджує, що інші порти, розташовані в Нідерландах і Бельгії, через свої розміри більш стійкі до нападу.

Атомний підводний човен проекту 885 "Ясень"

Атомний підводний човен проекту 885 "Ясень"

twitter.com

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Росія проводила навчання, де моделювала ядерні удари по Європі

Автор називає Бремерхафен "основним американським наземним портом для висадки в Європі". За його словами, удар по порту завдасть шкоди логістичній системі США.

"Це єдиний найбільш важливий вузол для переміщення важкої техніки на європейський театр потенційних військових дій. Бремерхафен буде особливо легко ізолювати, оскільки доступ кораблів до порту здійснюється через два шлюзи. Крім того, залізнична лінія йде в порт через два мости", – упевнений фахівець.

Атомний підводний човен "Северодвинск" проекту 885 "Ясень" був прийнятий на озброєння ВМФ Росії в 2014 році. В даний час субмарина є єдиним діючим кораблем серії. Підводний човен оснащено ракетним комплексом "Калібр-ПЛ".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як в США заявили, що російські військові стратеги вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Тег
ядерна зброя
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
За такие "статьи" и "прогнозы" судить надо.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обоss, уволь путинофила, который пишет заголовки )
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Мирный атом у одичалых тварей рюских!
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