Ракета Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска, успішно запущена в космос, може складатися з російських комплектуючих, припустив перший замголови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва". Крім того, політик поставив під питанням політ американців на Місяць.

"Треба подивитися, скільки комплектуючих у цій ракеті є російськими. Двигуни чиї стоять на кораблі Ілона Маска? Треба ось це питання з'ясувати", – сказав він, додавши, що відповісти "чітко і ясно" поки не може.

Crew Dragon Ілона Маска Колаж

"Має пройти певний час, певна кількість запусків. Був досвід трагічний в американській історії, коли люди гинули навіть після попереднього успішного запуску. Американці, які нібито висаджувалися на Місяць, мали невдалий досвід запусків. Всяке буває", – заявив Шерін.

Також депутат порівняв Crew Dragon із китайським автопромом, російські ракети – з німецькими автомобілями.

"Якщо в якійсь державі починають збирати автомобілі, це не означає, що японський або німецький автопром повинен закритися. Російський космос і американський космос – це приблизно як німецькі автомобілі або, припустимо, якщо в Китаї почнуть збирати. Не означає, що після цього Німеччина згорнула всі заводи свої", – вважає Шерін.

За його словами, США намагаються стати самостійними в космічній галузі і "це нормально".

"І Росія мусить бути незалежною у всіх галузях. Треба самим до цього прагнути. Росія – це першопроходець [космосу]. Це класика. У нас у цьому плані все нормально. Нам у цьому плані ні холодно, ні спекотно", – впевнений росіянин.

Він додав, що РФ після запуску американського корабля міняти нічого не потрібно, адже "все працює, все літає, все пристиковується".

"Думаю, космос буде за нами", – сказав Шерін.

Олександр Шерін Сегодня.ру

Нагадаємо:

Пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon із двома астронавтами на борту відбувся 30 травня з другої спроби.

Пуск був запланований на 27 травня, але через погодні умови його перенесли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що американський винахідник Ілон Маск під виглядом ідеї з вибухами на Марсі нібито хоче вивести ядерну зброю США у космос.