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31 травня • оновлено в 17:53
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Політика Економіка

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У Держдумі заявили про причетність Росії до запуску ракети Ілона Маска

7.3т
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Ракета Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска, успішно запущена в космос, може складатися з російських комплектуючих, припустив перший замголови комітету Держдуми з оборони Олександр Шерін.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю радіостанції "Говорит Москва". Крім того, політик поставив під питанням політ американців на Місяць.

"Треба подивитися, скільки комплектуючих у цій ракеті є російськими. Двигуни чиї стоять на кораблі Ілона Маска? Треба ось це питання з'ясувати", – сказав він, додавши, що відповісти "чітко і ясно" поки не може.

Crew Dragon Ілона Маска

Crew Dragon Ілона Маска

Колаж

"Має пройти певний час, певна кількість запусків. Був досвід трагічний в американській історії, коли люди гинули навіть після попереднього успішного запуску. Американці, які нібито висаджувалися на Місяць, мали невдалий досвід запусків. Всяке буває", – заявив Шерін.

Також депутат порівняв Crew Dragon із китайським автопромом, російські ракети – з німецькими автомобілями.

"Якщо в якійсь державі починають збирати автомобілі, це не означає, що японський або німецький автопром повинен закритися. Російський космос і американський космос – це приблизно як німецькі автомобілі або, припустимо, якщо в Китаї почнуть збирати. Не означає, що після цього Німеччина згорнула всі заводи свої", – вважає Шерін.

За його словами, США намагаються стати самостійними в космічній галузі і "це нормально".

"І Росія мусить бути незалежною у всіх галузях. Треба самим до цього прагнути. Росія – це першопроходець [космосу]. Це класика. У нас у цьому плані все нормально. Нам у цьому плані ні холодно, ні спекотно", – впевнений росіянин.

Він додав, що РФ після запуску американського корабля міняти нічого не потрібно, адже "все працює, все літає, все пристиковується".

"Думаю, космос буде за нами", – сказав Шерін.

Олександр Шерін

Олександр Шерін

Сегодня.ру

Нагадаємо:

  • Пілотований запуск космічного корабля Crew Dragon із двома астронавтами на борту відбувся 30 травня з другої спроби.

  • Пуск був запланований на 27 травня, але через погодні умови його перенесли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що американський винахідник Ілон Маск під виглядом ідеї з вибухами на Марсі нібито хоче вивести ядерну зброю США у космос.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Ілон Маск
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Державна Дума Росії SpaceX космос ракети
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