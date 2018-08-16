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ПолітикаЕкономіка

У Раді Федерації РФ пригрозили війною з НАТО через Україну

3.8тЧитати новину російською

Член комітету Ради Федерації Російської Федерації з міжнародних справ Олег Морозов нервово відреагував на ймовірність заходу кораблів НАТО в українську акваторію Азовського моря і заявив, що це буде можливо лише в разі оголошення війни Росії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більше того, він нахабно заявив, що країна-агресор за жодних умов не дозволить Альянсу розмістити свої судна в Азовському морі. Загрозливу промову Морозов виголосив у ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1".

"Українські кораблі якщо з'являються в територіальних водах Азовського моря українських - це їхнє право. Ніхто з цим не може сперечатися. А ось кораблі НАТО увійти в Азовське море не можуть. За визначенням. Це норма міжнародного права. Вони можуть це зробити тільки одним способом - оголосивши війну Росії. Тому що це порушення всіх наявних норм, ніхто цього не дозволить зробити", - самовпевнено заявив представник російських окупантів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Морозов нахабно заявив, що РФ нібито всіляко намагається повернути тимчасово окуповані території Донбасу до складу України, а вона цьому опирається.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Об'єкт
НАТО
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Ски Андрей
Ски Андрей
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