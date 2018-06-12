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"У Путіна закінчилися баби": продюсер висміяла лідера РФ

2.8тЧитати новину російською

У президента Росії Володимира Путіна, "мабуть, свої баби закінчилися, і він дивиться в бік інших країн".

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATEL висловила музичний продюсер Олена Мозгова, коментуючи заяву Путіна про істотне скорочення жінок дітородного віку, про демографічні проблеми і плани щодо "залучення наших співвітчизників до Росії".

Олена Мозгова

YouTube

"Мені здається, Путін давно трохи хворий - може, і не трохи - на всю голову. Він неадекватний. Але ми повинні враховувати, що він керує сусідньою державою і тому змушені слухати те, що він там бурмоче", - визнала вона.

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У той же час Мозгова попередила: "Але бандерівки - ми такі. Ми не тільки не будемо спокушатися цими пропозиціями, але можемо і відстрілювати за таке. Для початку - в прицільні місця".

Як писав OBOZREVATEL, раніше російський політолог і економіст Андрій Ілларіонов заявив: "Демографічної платою за соціальну катастрофу і "геополітичні успіхи" Кремля стали 180 тисяч дітей, що не народилися в Росії в минулому році".

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Олена МозговаВолодимир Путін
Місце
Росія
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