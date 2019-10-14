"Неможливо в будь-якому форматі!" У Путіна огризнулися Зеленському на план повернення Криму

У Кремлі заявили, що не збираються обговорювати питання приналежності незаконно анексованого Криму в "нормандському" або будь-якому іншому форматі.

Таку позицію озвучив прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков після обговорення з лідером відповідей Зеленського на пресмарафоні, який пройшов 10 жовтня, передає "Интерфакс".

"Ми уважно ознайомилися з основними висловлюваннями президента Зеленського, особливо,щодо процесу врегулювання на південному сході України, Мінських домовленостей і так далі, зроблені ним під час пресмарафону", – озвучив Пєсков.

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Прессекретар заявив, що про переговори щодо Криму не може бути й мови.

"Це питання було закрито в свій час, причини цього добре відомі, предтеча цього також добре відома, будь-які інші обговорення в інших форматах, у будь-яких форматах неможливі", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запевнив, що Україна поверне анексований Росією Крим, однак "формули Штайнмаєра" щодо півострова немає.

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