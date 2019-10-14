Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 16:38
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Неможливо в будь-якому форматі!" У Путіна огризнулися Зеленському на план повернення Криму

3.3т Читати матеріал російською

У Кремлі заявили, що не збираються обговорювати питання приналежності незаконно анексованого Криму в "нормандському" або будь-якому іншому форматі.

Таку позицію озвучив прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков після обговорення з лідером відповідей Зеленського на пресмарафоні, який пройшов 10 жовтня, передає "Интерфакс".

"Ми уважно ознайомилися з основними висловлюваннями президента Зеленського, особливо,щодо процесу врегулювання на південному сході України, Мінських домовленостей і так далі, зроблені ним під час пресмарафону", – озвучив Пєсков.

Новини
"Крим - не моя країна!" У мережі спливли цинічні слова Путіна

не моя страна!" В сети всплыли циничные слова Путина

У Путіна огризнулися Зеленському через Крим

У Путіна огризнулися Зеленському через Крим

Прессекретар заявив, що про переговори щодо Криму не може бути й мови.

"Це питання було закрито в свій час, причини цього добре відомі, предтеча цього також добре відома, будь-які інші обговорення в інших форматах, у будь-яких форматах неможливі", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський запевнив, що Україна поверне анексований Росією Крим, однак "формули Штайнмаєра" щодо півострова немає.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
29
12
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Украина может вернуть Крым когда построит атомные ракетные подводные лодки, межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными головками, ну и т. д.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Антошин Денис
Антошин Денис
Kobyakov Sergey, ещё прекратит водную блокаду и уговорит жителей полуострова отказаться от цивилизации и верховенства закона и снова попасть в состав страны, где действует закон силы нациалистической толпы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Южный Гарик
Южный Гарик
Kobyakov Sergey, это значит-НИКОГДА
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel