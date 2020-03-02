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2 березня • оновлено в 08:15
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У Путіна відповіли на жорстке звернення Ердогана щодо Сирії

12.8т
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відповів главі Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану на вимогу не втручатися у військовий конфлікт у Сирії.

За його слова, Росія є єдиною країною, чиї військовослужбовці знаходяться там нібито на законних підставах. Реакція була озвучена в програмі "Москва. Кремль. Путін".

Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган

Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган

"Кореспондент"

Пєсков стверджує, що свої війська Росія розмістила в Сирії на прохання "легітимного керівництва, а всі інші контингенти перебувають в країні, порушуючи принципи і норми міжнародного права.

При цьому росіяни нагадали Ердогану, що нібито домовлялися з ним про забезпечення "режиму неактивності" бойовиків на території Сирії.

"На жаль, ці зобов'язання Туреччина не виконала, і терористи перейшли в наступ на сирійські збройні сили", – стверджує Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спочатку в сирійському місті Серакіб 1 березня був збитий безпілотник турецького виробництва, який очевидці прийняли за бойовий літак.

Потім турецькі війська збили в небі над Ідлібом два літаки російського виробництва SU-24.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Реджеп Тайіп Ердоган Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Сирія
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Песец османам.
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
ПісЬков натякає, що расссєю покликав в Сірію режим асада, але не говорить , що цей режим вбивця свої людей. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти .
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3
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кот Мирослава, Убогий, а Луганск с Донецком кто бомбил??
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3
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Промеееекали і знову в кущики. Як дешева гопота з наших вулиць.
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