Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил войны между Россией и Беларусью. "Белорусы спокойны и терпеливы. Но мы были спокойными и терпеливыми людьми — и это будет продолжаться до тех пор, пока они не начнут убивать вас. Тогда вы тоже начинаете убивать", – сказал он чешскому изданию Respect.

Во-первых, всё может быть. После Украины это уже не выглядит каким-то невероятным сценарием.

Во-вторых, понятно, что план вторжения и аннексии Баларуси в Кремле есть. Он лежит в одном из шкафов.

В-третьих, авторитарных правителей очень сложно прогнозировать. Они не играют по правилам.

Но, по моему мнению, вероятность этого менее 50%.

Владимир Путин

Что против такого развития событий?

Первое - белорусы хотят жить в своем доме, а не в коммуналке. 95% людей не хотят входить в состав Российской Федерации.

Второе – напуганность Лукашенко. Свой испуг он монетизирует в определенные кадровые решения, в перестановки в силовых структурах. Он проводит показательные судебные процессы, например, по "делу Втюрина". Арест Втюрина (Экс-заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрей Втюрин был задержан в апреле 2019 года якобы при получении взятки, - Ред.) и доведение его дела до суда не может быть реализован без санкции Лукашенко. Это знак, что он готов вычислять и жестко наказывать российских разведчиков в силовых структурах.

Новини Как Путин будет убивать Беларусь

Третье. России будет сложно вести войну на два фронта.

Четвертое – это настроения в самой России. Сложно будет получить поддержку большинства россиян. Лукашенко очень сложно впихнуть в те же лекала, которые были использованы в Украине – лекала борьбы с "бандеровцами". Он антибандеровец по своим взглядам. Поэтому продать эту войну как "священную, великую и праведную" будет очень сложно.

Я думаю, на чаше весов эти аргументы перевесят.

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