"Прекрасний перший крок!" У Путіна сказали, що треба зробити Зеленському для миру з Росією

У Кремлі вважають, що повернення керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського могло б стати "прекрасним першим кроком" для нормалізації відносин Москви і Києва.
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новини.
"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей будуть тільки вітатися", — уточнив він.
Кирило Вишинський
РІА
Нагадаємо: раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла, що переговори з обміну затриманими громадянами Росії й України – це "перші намітки" перезавантаження відносин двох держав.
Прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів. Водночас президент Росії Володимир Путін виступає проти обміну Вишинського на 24 українських полонених моряків.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", в результаті яких було затримано Вишинського.
Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею "Державна зрада", також йому інкримінують дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) і посягання на територіальну цілісність (ч. 2 ст. 110 КК України). Натомість підозрюваний звинувачення заперечує.
Під час обшуків у Вишинського знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст у 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною" за висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України та надати російське.
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