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"Прекрасний перший крок!" У Путіна сказали, що треба зробити Зеленському для миру з Росією

6.7т Читати матеріал російською

У Кремлі вважають, що повернення керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського могло б стати "прекрасним першим кроком" для нормалізації відносин Москви і Києва.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новини.

"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей будуть тільки вітатися", — уточнив він.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

РІА

Новини
Путіну вигідно: в Україні оцінили ймовірність обміну Вишинського на полонених моряків

Нагадаємо: раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла, що переговори з обміну затриманими громадянами Росії й України – це "перші намітки" перезавантаження відносин двох держав.

Прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів. Водночас президент Росії Володимир Путін виступає проти обміну Вишинського на 24 українських полонених моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
обмін полоненими
Особи
Кирило Вишинський Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
військовополонені полонені моряки
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
"При обысках у Вышинского нашли российские государственные награды и паспорт гражданина РФ". Ну ясное дело - предатель. Предлагаю также арестовать американских военных инструкторов - у них тоже наверняка есть паспорт и награды другого государства.
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленського порівнюють з немовлям : -)))
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