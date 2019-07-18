"Прекрасний перший крок!" У Путіна сказали, що треба зробити Зеленському для миру з Росією

У Кремлі вважають, що повернення керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського могло б стати "прекрасним першим кроком" для нормалізації відносин Москви і Києва.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "РИА Новини.

"Загалом, будь-які кроки зі звільнення людей будуть тільки вітатися", — уточнив він.

Кирило Вишинський РІА

Нагадаємо: раніше уповноважена з прав людини Росії Тетяна Москалькова заявляла, що переговори з обміну затриманими громадянами Росії й України – це "перші намітки" перезавантаження відносин двох держав.

Прессекретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що Кирило Вишинський, якого судять за держзраду, важливий для президента Росії Володимира Путіна, оскільки його можна обміняти на багатьох українських політв'язнів. Водночас президент Росії Володимир Путін виступає проти обміну Вишинського на 24 українських полонених моряків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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