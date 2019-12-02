У Путіна немає шансів: у підводних човнах Росії знайшли серйозну ваду

Бойова ефективність підводних човнів "Варшав'янка" виробництва Росії поступається конкурентам через відсутність антиторпед та повітрянезалежної енергетичної установки (ПНЕУ).

Про це повідомляє Lenta. Також видання зазначає, що аналоги човна є у Франції, Швеції, Німеччини, Японії, Іспанії та Китаю.

Дизель-електричний підводний човен "Варшав'янка" militaryarms.ru

У публікації стверджується, що антиторпеди зможуть знищити торпеду, що насувається на човен противника, "перетворивши безкарний для противника відстріл цілі з безпечної дистанції на обмін залпами, який він, противник, може і не виграти", а телескопічні системи "дозволяють формувати багатоторпедні керовані залпи, ухилитися від яких практично неможливо".

"В умовах, коли у противника перевага в дистанції виявлення і більш сучасна торпедна зброя, антиторпеди являють собою універсальну відповідь на обидві проблеми", – йдеться в замітці видання.

Газета нагадує, що Росія продовжує виробляти човни застарілого типу "Варшав'янка" через "гігантські труднощі" у розробці перспективної субмарини проєкту 677 "Лада", під яку досі не створена ПНЕУ. Пристрій дозволяє неатомній субмарині плавати тривалий час під водою без необхідності підніматися на поверхню.

Зазначається, що субмарини проєкту 677 "Лада" без ПНЕУ, які спочатку мали отримати такі установки, поступаються підводним човнам противника.

"Значно тихшим і прихованішим однокорпусним човнам, які мають ПНЕУ або літій-іонні батареї, що дозволяють залишатися під водою в рази довше, ніж можуть наші підводні човни, зі значно досконалішими торпедами", – підсумовує видання.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що найбільш імовірна версія НП на російському атомному підводному човні типу АС-12 "Лошарік" в Баренцевому морі, під час якого загинули 14 моряків, – раптова пожежа.

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