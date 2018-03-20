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ПолітикаЕкономіка
Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
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У Путіна є лише одна мета, а на Україну йому плювати - російський журналіст

4.6тЧитати новину російською

На "виборах" у Росії з тріумфом, виправдавши більшість прогнозів, "переміг" вічний президент - Володимир Путін, вже встигнувши порадувати українців новою заявою про "братський народ".

Чи вдасться йому втримати владу ще 6 років, на які він "обраний"? Навіщо йому вічна влада? Як будуть розвиватися події навколо невизнання виборів в анексованому Криму?

Російський журналіст Ігор Яковенко поділився з "Обозревателем" своїми роздумами з цього приводу, а також запевнив: підсумки "виборів" показали, що РФ стала "випаленою землею".

- Відразу після "тріумфальної перемоги" Путін виголосив фразу: "Для нас Україна-братський народ... Ми зробимо все, щоб українці відчували себе в Росії як вдома". Чи означає це, що ідея "русского мира", яку ми вважали похованою, все ще жива?

- Я думаю, швидше за все, це просто фраза. Взагалі, будь-яка спроба шукати за словами Путіна якийсь другий або третій сенс, не завжди виправдана.

Путін - професійний брехун, професійний вербувальник. Це, мабуть, єдине, що він уміє робити професійно.

Ігор Яковенко

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Те, що сталося з Росією... Він за допомогою хороших ресурсів, високих цін на нафту і цілої низки інших можливостей зумів завербувати більшу частину росіян. Він вербував за допомогою телевізора, за допомогою подачок тощо. Коли вербують - кажуть всяке. Тому ці слова нічого не значать.

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Путін був єдиним кандидатом в президенти, у якого не було програми. Вона йому не потрібна. У нього було послання до Федеральних зборів з мультиками про ракету, яка літає навколо глобуса, знищує Флориду. Ось це і є його програма - вона мультяшна, вона ніяка. І щодо України у нього теж немає ніякої програми.

Плювати він хотів на "русский мир", плювати він хотів на Україну, плювати він хотів на Росію, плювати він хотів на весь світ. У нього зовсім інші цілі.

- А які у нього цілі?

- Мета у нього одна: залишитися у владі довічно.

- Навіщо?

- Тому що довічне перебування його при владі означає збереження життя. Тому що він прекрасно розуміє - відірватися від влади означає втратити життя.

- Є бажання, а є можливості. Ви вважаєте, що у Путіна є можливості досидіти в Кремлі як мінімум ці 6 років?

- Я думаю, що можливості є. Питання полягає в тому, чи дозволять йому це світ і Росія. Чи дозволить йому світ безпроблемно перебувати у владі... Чи будуть в Росії як і раніше відсутні сили, що здатні йому перешкодити.

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- Щодо того, що може дозволити світ. Стало відомо про те, що Франція не визнає вибори президента Росії в анексованому нею Криму. Чи матиме місце ланцюгова реакція? Як події можуть розвиватися далі?

- Думаю, що в цілому невизнання виборів в Криму буде досить поширеним явищем. Чи буде це означати, що вибори в Росії в цілому будуть не визнані? Сумніваюся.

Перша реакція - його почали вітати диктатори. Якщо подивитися перелік поздоровлень на ранок, то це були: Мадуро, Назарбаєв, Лукашенко, Алієв, Кастро, Сі Цзіньпін - тобто ті люди, які звикли обиратися стовідсотковим голосуванням. Путін зі своїми 77% виглядає навіть дещо демократично в порівнянні з ними.

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Вважаю, у кінцевому підсумку визнають. Не визнати члена Ради безпеки ООН з ядерною зброєю? Швидше за все, на це не підуть. Швидше за все, визнають - принаймні, більшість світових держав. А вибори в Криму не визнають.

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Ну і що? І так не визнавали Крим російським. Які проблеми з цього приводу відчуває особисто Путін? Санкції? Але в кремлівському буфеті меню від санкцій не змінюється. І всі задоволені. Подивіться - пані Матвієнко не схудла з моменту санкцій. Депутати Державної думи, телеведучі прекрасно виглядають - вони сяють, вони радіють.

Будуть якісь проблеми у громадян Росії. Поки знизилися доходи на 15%. Погано, але не критично. Що буде далі - у значній мірі залежить від Заходу.

Поки шанси досидіти у Путіна, безумовно, є. Але ми не знаємо, яких "чорних лебедів" далі буде випускати світ, і які "чорні лебеді" народяться в самій Росії. Поки той пейзаж, який намалював нам ЦВК станом на ранок 19 березня - це пейзаж абсолютно випаленої землі. Кудись подівся ліберальний, європейськи орієнтований виборець. Зліва теж руїни.

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Тобто це випалена земля. Що на ній може народитися? Я Нострадамуса з себе уявляти не буду.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктВибори в Росіїанексія КримуХолодна війна між Заходом і Росією
Особа
Ігор Яковенко
Місце
Росія
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