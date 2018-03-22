Трампа підкололи з його улюбленою резиденцією і ракетами Путіна

Дії американського істеблішменту щодо Росії носять суперечливий характер - з одного боку, санкції, введені Сполученими Штатами проти РФ, з іншого - привітання президента Росії Володимира Путіна з новим президентським терміном.

У дзвінку Трампа Путіну міг бути "і батіг, і пряник", і таке протиріччя може мати логічне пояснення, - сказав "Обозревателю" американський політолог, директор міжнародної організації "Євразійська демократична ініціатива" Пітер Залмаєв.

Коментуючи факт вітання Трампом Путіна, він зауважив, що і попередні президенти США також вітали Путіна - Джордж Буш і Барак Обама. Щоправда, Обама "був гранично обережний" - він не вітав Путіна, а дзвонив для того, щоб "закликати до нового етапу співпраці двох країн".

Новини Названа можлива дата зустрічі Трампа і Путіна

Проте, в ситуації, що склалася в останні роки у відносинах між Росією і США Дональду Трампу настійно рекомендували утриматися від поздоровлень. Але, оскільки "Трамп нікого не слухає", він вчинив по-своєму, - констатував експерт.

У цьому контексті він припустив, якими мотивами міг керуватися глава Білого дому. Перш за все, експерт припустив, що Дональда Трампа вразила "мультяшна презентація Путіним нової зброї, яка дістане і до Флориди". "До речі, у Флориді знаходиться улюблена резиденція Трампа Мар-а-Лаго", - жартома, зауважив Залмаєв.

Він також не виключив, що в контексті останньої гри м'язами Путіна Трамп міг нагадати йому про те, що США "виділяють 700 мільярдів доларів на оновлення армії, і нікому не дозволять навіть наблизитися до свого арсеналу".

Водночас експерт зауважив, що сам факт дзвінка може розглядатися як непряме підтвердження підозр про те, що "у Путіна є компромат на Трампа". "Я не можу стверджувати, що так і є, але така поведінка президента наштовхує на цю думку", - сказав Залмаєв і додав, що подібне припущення озвучив і екс-глава ЦРУ Джон Бреннан.

Як писав "Обозреватель", прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили конфлікт на Донбасі, при цьому вживаючи тільки слово "внутрішньоукраїнський".