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"У Путіна буде зайнято": Соловйов їдко відповів на ідею переговорів із Зеленським

6.5тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відкинув можливість телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним про встановлення миру на Донбасі.

Він єхидно зауважив, що з такими пропозиціями главі держави-агресора навіть не варто дзвонити. Таку позицію він озвучив під час суперечки з українським громадським діячем Вадимом Трюханом в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що має робити Зеленський щодо Росії й ініціювати стосовно керівництва Росії? Я вважаю, що днями має відбутися щонайменше телефонна розмова між президентом Зеленським і президентом Путіним, у якій вони повинні домовитися про припинення вогню і вдвох прогарантувати це", — запропонував Трюхан.

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Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

Однак у Соловйова ці слова викликали лише скепсис, і він відповів українцю у властивій йому зухвалій манері.

"Ми не можемо. Нас немає. Я скажу так: якщо Зеленський із цим питанням навіть спробує зателефонувати Путіну, у Путіна буде зайнято", — відрізав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Глава держави обговорив із представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать нічого нового в такому заклику Зеленського.

Нагадаємо, на інавгурації Зеленський заявив, що перше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою, — це припинення вогню на Донбасі.

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Теми
російська пропагандаВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВолодимир СоловйовВадим Трюхан
Місце
Росія
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Соловьёв мощно поставил рагулей на место. На Украине истерика!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вообще ...ваш украинский дурак там много пахабщины наговорил...что переплюнул алкаша...нафиг это гавно теперь Путину?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Для начала дурачок пускай прилюдно извинится перед Путиным....Он ведь назвал его врагом...))))Да и разве можно звонить врагу???как это унизительно...мерзко вонюче...как это было б по украински
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