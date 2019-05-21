"У Путіна буде зайнято": Соловйов їдко відповів на ідею переговорів із Зеленським

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов відкинув можливість телефонних переговорів президента України Володимира Зеленського з лідером Росії Володимиром Путіним про встановлення миру на Донбасі.

Він єхидно зауважив, що з такими пропозиціями главі держави-агресора навіть не варто дзвонити. Таку позицію він озвучив під час суперечки з українським громадським діячем Вадимом Трюханом в ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Що має робити Зеленський щодо Росії й ініціювати стосовно керівництва Росії? Я вважаю, що днями має відбутися щонайменше телефонна розмова між президентом Зеленським і президентом Путіним, у якій вони повинні домовитися про припинення вогню і вдвох прогарантувати це", — запропонував Трюхан.

Зеленський і Путін

Однак у Соловйова ці слова викликали лише скепсис, і він відповів українцю у властивій йому зухвалій манері.

"Ми не можемо. Нас немає. Я скажу так: якщо Зеленський із цим питанням навіть спробує зателефонувати Путіну, у Путіна буде зайнято", — відрізав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський закликав США посилити санкції проти Росії. Глава держави обговорив із представниками американської влади питання реформ і протидії агресії РФ.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не бачать нічого нового в такому заклику Зеленського.

Нагадаємо, на інавгурації Зеленський заявив, що перше завдання, яке він ставить перед собою і своєю командою, — це припинення вогню на Донбасі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся