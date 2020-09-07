У Путіна анонсували приїзд Лукашенка в Москву

Олександр Лукашенко, який займав пост президента Білорусі п'ять термінів поспіль, може відвідати Москву найближчим часом – у вересні.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости. За його словами, мова йде буквально про найближчі дні.

"Вона (підготовка візиту Лукашенка в РФ. – Ред.) знаходиться в активній стадії. В цілому, дійсно, його можна очікувати найближчими днями. Своєчасно ми вас поінформуємо", – сказав Пєсков.

Тим часом "Дождь", посилаючись на два джерела в російських держструктурах, що займаються білоруським напрямком, в якості можливої дати візиту Лукашенка до Володимира Путіна назвали 14 вересня.

"Планується 14 вересня", – повідомив один зі співрозмовників в кулуарах уряду РФ. Співробітник ще одного російського державного відомства також назвав 14 вересня датою, яка обговорювалася в контексті візиту Лукашенка на переговори з Путіним.

"Ця дата фігурувала", – підтвердив він, обмовившись при цьому, що "до цього ще багато чого може трапитися".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Путін 30 серпня провів п'яту з початку протестів у Білорусі телефонну розмову з Лукашенком, в ході якої привітав його з днем народження і запросив для зустрічі в Москву.

А 18 серпня в столиці Білорусі Мінську приземлився літак, який нібито належить ФСБ РФ. Цей факт пов'язали з можливим плануванням польоту в країну президента РФ Володимира Путіна.

Також стало відомо, що молодший син Лукашенка Микола забрав документи з ліцею Білоруського державного університету. За словами інсайдерів, тепер 16-річний хлопець нібито буде вчитися в престижній школі в Москві.

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