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У протестах у Грузії пропагандисти Кремля знайшли "український слід". Відео

1.4тЧитати матеріал російською

У масових протестах, які відбулися у Грузії, побачили "український слід".

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська пропагандистка, глава телеканалу RT Маргарита Симоньян.

"Українські прапори у натовпі протестувальників на грузинських заворушеннях — безпомилковий знак, що в усьому винні росіяни", — написала вона.

У протестах у Грузії пропагандисти Кремля знайшли "український слід". Відео

Скріншот

У протестах у Грузії пропагандисти Кремля знайшли "український слід". Відео

Скріншот

Канал RT особливо наголосив, що до того, як продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly у спину влучила гумова куля, у натовпі виділявся український прапор.

Як повідомляв OBOZREVATE, у Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

При цьому один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте відбуватимуться мирно.

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
ГрузіяТбілісі
Теги
Росіяпропагандаукраинский флаг
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Колісник Сергій
Колісник Сергій
То Зорян тримав український флаг , а Шкіряк валив з пістолета по продюсеру российского пропагандистского канала Ruptly резиновими кулями ... так розповість ватникам Скабеєва та Симонян
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леня зе
леня зе
и американский то же
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