У протестах у Грузії пропагандисти Кремля знайшли "український слід". Відео

У масових протестах, які відбулися у Грузії, побачили "український слід".

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила російська пропагандистка, глава телеканалу RT Маргарита Симоньян.

"Українські прапори у натовпі протестувальників на грузинських заворушеннях — безпомилковий знак, що в усьому винні росіяни", — написала вона.

Скріншот

Скріншот

Канал RT особливо наголосив, що до того, як продюсеру російського пропагандистського каналу Ruptly у спину влучила гумова куля, у натовпі виділявся український прапор.

Як повідомляв OBOZREVATE, у Тбілісі (Грузія) опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

При цьому один із лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Гіга Бокерія заявив, що протести у Тбілісі триватимуть, проте відбуватимуться мирно.

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