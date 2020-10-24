У президента Польщі Дуди виявили коронавірус

Мирослав Семенюк Світ 09:13, 24.10.2020 Оновлено: 09:31, 24.10.2020

У президента Польщі Анджея Дуди виявлено коронавірус (COVID-19).

Як повідомив у Twitter держсекретар канцелярії президента Блавей Спіхальський, Дуда здав тест і він виявився позитивним.

"Президент почувається добре. Ми знаходимося в постійному контакті з відповідними медичними службами", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11-13 жовтня Дуда перебував з триденним візитом в Україні. Він зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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