У президента Бразилії, який заперечував коронавірус, з'явилися симптоми COVID-19: він здав тест

Карина Бондаренко Світ 06:15, 7.07.2020

У президента Бразилії Жаіра Болсонару виявили симптоми коронавірусної інфекції, в тому числі високу температуру.

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Про це пише DW, посилаючись на повідомлення бразильських ЗМІ. Відзначається, що президент здав тест на COVID-19. Також Болсонару заявив, що у нього "чисті" легені.

Раніше президент Бразилії заперечував пандемію коронавірусу і називав його "грипом". В кінці червня суд примусив його носити захисну маску в громадських місцях.

Як писав OBOZREVATEL, вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.

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