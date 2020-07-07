У президента Бразилії, який заперечував коронавірус, з'явилися симптоми COVID-19: він здав тест

У президента Бразилії Жаіра Болсонару виявили симптоми коронавірусної інфекції, в тому числі високу температуру.

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Про це пише DW, посилаючись на повідомлення бразильських ЗМІ. Відзначається, що президент здав тест на COVID-19. Також Болсонару заявив, що у нього "чисті" легені.

Раніше президент Бразилії заперечував пандемію коронавірусу і називав його "грипом". В кінці червня суд примусив його носити захисну маску в громадських місцях.

Як писав OBOZREVATEL, вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.