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13 березня • оновлено в 16:28
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У президента Бразилії виявили коронавірус

1.8т
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Результати першого тесту на коронавірус у президента Бразилії Жаїра Болсонару виявилися позитивними.

Про це повідомило видання Jornal O Dia. Болсонару вирішив сам здати тест на коронавірус після того, як вірус виявили у глави секретаріату з суспільних комунікацій при адміністрації бразильського президента Фабіо Вайнгартена.

Згідно з даними газети, перші результати були позитивними. Офіційно ця інформація поки не підтверджувалася.

У президента Бразилії Жаїра Болсонару виявили коронавірус

У президента Бразилії Жаїра Болсонару виявили коронавірус

Нагадаємо, що у прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо запідозрили коронавірус, а президент США Дональд Трамп контактував із зараженим бразильським політиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Німеччини Хаген Рейнхольд заразився коронавірусом.

Також вірус виявили у міністерки охорони здоров'я Великобританії Надін Дорріс.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Бразилія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Повезло бразильцам))))
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