У президента Бразилії після COVID-19 виявили грибок у легенях

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, який на початку липня виявив у себе симптоми коронавірусу, а потім вилікувався від нього, повідомив, що після перенесеного COVID-19 в його легенях виявили грибок.

Про це повідомляє DW. За словами Болсонару, напередодні обстеження в нього з'явився симптом підвищеної втоми. Він здав усі необхідні аналізи і тепер приймає антибіотики.

До підтвердження діагнозу COVID-19 президент Бразилії повідомляв, що спостерігає в себе симптоми коронавірусної інфекції: високу температуру і слабкість. Тоді рентген показав, що легені Болсонару не вражені.

Зазначимо, що 7 липня президент Бразилії все ж підтвердив, що в нього виявлено коронавірус. Раніше через коронавірус було госпіталізовано 80-річну бабусю його дружини Мішель Болсонару.

Нагадаємо, що Болсонару здав чотири тести, і останній 25 липня показав негативний результат.

Раніше OBOZREVATEL писав, хто ще зі світових політиків і відомих діячів перехворів на коронавірус.