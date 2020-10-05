У прессекретарки Трампа виявили коронавірус

У прессекретарки президента США Дональда Трампа Кейлі Макінані виявили коронавірус.

У заяві в Twitter Макінані повідомила, що в понеділок, 5 жовтня, вранці тест на COVID-19 у неї показав позитивний результат. Водночас жодних симптомів коронавірусу не було.

Макінані додала, що вона почне процес карантину і продовжить віддалено працювати від імені американського народу.

"Жодні репортери, продюсери або представники преси не вказані як близькі контакти Медичною службою Білого дому", – йдеться у повідомленні.

Вона стала останнім членом найближчого оточення Трампа, кому за останні кілька днів був поставлений діагноз COVID-19.

Макінані повідомила про COVID-19. Twitter Кейлі Макінані

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