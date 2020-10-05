У прессекретарки Трампа виявили коронавірус
У прессекретарки президента США Дональда Трампа Кейлі Макінані виявили коронавірус.
У заяві в Twitter Макінані повідомила, що в понеділок, 5 жовтня, вранці тест на COVID-19 у неї показав позитивний результат. Водночас жодних симптомів коронавірусу не було.
Макінані додала, що вона почне процес карантину і продовжить віддалено працювати від імені американського народу.
"Жодні репортери, продюсери або представники преси не вказані як близькі контакти Медичною службою Білого дому", – йдеться у повідомленні.
Вона стала останнім членом найближчого оточення Трампа, кому за останні кілька днів був поставлений діагноз COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дональда Трампа виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували до медичного центру Уолтера Ріда у штаті Меріленд.
Також були оприлюднені кадри палати, в якій перебуває Трамп.
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