У препаратів проти холестерину знайшлась властивість знижувати смертність від COVID-19

Препарати для зниження холестерину (статини) допомагають пацієнтам з COVID-19 легше переносити хворобу, а також зменшують рівень смертності.

Як повідомляє CNN, до таких висновків прийшли китайські вчені, які опублікували результати масштабного дослідження в журналі Cell Metabolism. Вони стверджують, що у пацієнтів, які приймають статини, смертність знижувалася до 5,5% (при середньому показнику 6,8% серед тих, хто ці препарати не приймав), а також пацієнтів рідше підключали до апаратів ШВЛ.

"Ці результати підтверджують безпеку і потенційні переваги терапії статинами у госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і дають обгрунтування для майбутніх досліджень, які допоможуть з'ясувати, чи знижують статини смертність", – заявив керівник досліджень, вчений з Уханьского університету Хунлян Лі.

Крім цього, вивчивши дані майже 14 тисяч пацієнтів з провінції Хубей, вчені прийшли до висновку, що препарати для зниження артеріального тиску ніяким чином не впливають на стан пацієнтів.

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