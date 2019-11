У Празі зібрався 300-тисячний "Майдан" проти уряду: вражаючі відео

У столиці Чехії Празі в суботу, 16 листопада, відбулася акція протесту "Мільйон миттєвостей" із вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

На демонстрацію проти мільярдера та лідера політичного руху "Акція незадоволених громадян", за підрахунками організаторів, вийшли близько 300 тис. осіб. У поліції повідомляють про як мінімум 200 тис. учасників, передає Idnes (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Люди принесли із собою прапори Чехії, багато людей тримали в руках плакати із закликами до відставки прем'єра.

На деяких транспарантах написали гасла в підтримку демократії, боротьби з корупцією та зміцнення єдності Євросоюзу і НАТО. Також для участі в акції в Прагу приїхали кілька десятків фермерів на тракторах.

На вимогу мітингувальників, Бабіш повинен подати у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції і не позбудеться свого холдингу "Агрофрерт".

Громадяни попередили, що в іншому випадку організують нові, набагато більш "креативні" протести в січні, які дадуть знати про невдоволення за кордоном.

Відзначимо, акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають ще з кінця квітня. У червні на вулиці вийшли понад 250 тисяч людей.

The protests here at Letna park are getting started , in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution # pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy