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16 листопада • оновлено в 22:38
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У Празі зібрався 300-тисячний "Майдан" проти уряду: вражаючі відео

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У столиці Чехії Празі в суботу, 16 листопада, відбулася акція протесту "Мільйон миттєвостей" із вимогою відставки прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша.

На демонстрацію проти мільярдера та лідера політичного руху "Акція незадоволених громадян", за підрахунками організаторів, вийшли близько 300 тис. осіб. У поліції повідомляють про як мінімум 200 тис. учасників, передає Idnes (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Люди принесли із собою прапори Чехії, багато людей тримали в руках плакати із закликами до відставки прем'єра.

На деяких транспарантах написали гасла в підтримку демократії, боротьби з корупцією та зміцнення єдності Євросоюзу і НАТО. Також для участі в акції в Прагу приїхали кілька десятків фермерів на тракторах.

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Протест у Празі

Протест у Празі

Скрін відео

На вимогу мітингувальників, Бабіш повинен подати у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції і не позбудеться свого холдингу "Агрофрерт".

Громадяни попередили, що в іншому випадку організують нові, набагато більш "креативні" протести в січні, які дадуть знати про невдоволення за кордоном.

Відзначимо, акції протесту проти чинного уряду в Чехії тривають ще з кінця квітня. У червні на вулиці вийшли понад 250 тисяч людей.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Міністерство закордонних справ України викликало посла Чехії через запрошення в країну прокремлівської кримськотатарської організації "Къырым биргили" і визнання президентом Мілошем Земаном Криму нібито частиною Росії.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Місце
Чехія Прага
Теги
протест видео фотографии
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Мало им Украины???? Не поняли?? Хотят такой же хаос и бардак как на Украине??? НЕТ проблем... Делай майдан...
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Ukraine The
Ukraine The
А Бабиш агент Путина или нет? По идее против Земана должны протестовать.
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