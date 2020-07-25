У Португалії заявили про виготовлення маски, яка вбиває коронавірус

Вероніка Ковбасюк Світ 20:07, 25.07.2020 Оновлено: 20:37, 25.07.2020

Учені з Інституту молекулярної медицини в Лісабоні (Португалія) оголосили про успішну розробку маски під назвою MoxAdTech, яка здатна нейтралізувати вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

За даними газети La Razon, мова йде про високоефективну багаторазову маску. У заяві Інституту зазначається, що маска розроблена зі спеціальної тканини, яка складається з кількох різних водонепроникних шарів.

"Маска має інноваційне покриття, яке нейтралізує вірус SARS-CoV-2 при контакті з тканиною. Ефект зберігається після того, як тканина піддається 50 пранням", – запевнили в Інституті.

Зазначається, що сама технологія вже має міжнародну акредитацію. Активний інгредієнт був успішно протестований у Франції проти інших вірусів та бактерій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві відомих компанії, що виробляють одяг із деніму, готують до випуску колекцію інноваційних джинсів, які повинні захищати від коронавірусу.

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