У Португалії заявили про виготовлення маски, яка вбиває коронавірус. Ілюстрація. slovo.news

Учені з Інституту молекулярної медицини в Лісабоні (Португалія) оголосили про успішну розробку маски під назвою MoxAdTech, яка здатна нейтралізувати вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.

За даними газети La Razon, мова йде про високоефективну багаторазову маску. У заяві Інституту зазначається, що маска розроблена зі спеціальної тканини, яка складається з кількох різних водонепроникних шарів.

"Маска має інноваційне покриття, яке нейтралізує вірус SARS-CoV-2 при контакті з тканиною. Ефект зберігається після того, як тканина піддається 50 пранням", – запевнили в Інституті.

Зазначається, що сама технологія вже має міжнародну акредитацію. Активний інгредієнт був успішно протестований у Франції проти інших вірусів та бактерій.

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