У Португалії в аеропорту помер українець: діаспора заявила про вбивство

У Португалії інспекторам міграційної служби загрожує 25 років тюремного ув'язнення через підозру у вбивстві нібито громадянина України.

Подробиці трагедії, яка трапилася 11 березня, повідомляє портал tvi24.iol.pt. За даними глава діаспори українців у Португалії Павла Садохи, мова йде про українця, який приїхав у країну в пошуках роботи.

В аеропорту Лісабона чоловікові було відмовлено у в'їзді в Португалію з невідомих причин. Після вимог пояснити ситуацію йому наділи наручники і проти нього було застосовано фізичну силу.

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Як стверджує Садоха, в такому стані (наручниках) українця залишили одного в кімнаті, де в нього трапився напад епілепсії, в результаті чого настала смерть.

"Висловлюємо співчуття родині загиблого і засуджуємо злочинні дії співробітників служби міграції", – резюмував глава діапори.

Він також додав, що деталі розповів знайомий нібито вбитого чоловіка, який намагався відправити тіло на Батьківщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Лодзь (Польща) був жорстоко вбитий 24-річний українець, який приїхав на заробітки.

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