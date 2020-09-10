У порту Бейрута знову спалахнула масштабна пожежа. Відео та фото з місця НП
У порту Бейрута (Ліван) в четвер, 10 вересня, знову спалахнула масштабна пожежа. Попередньо загоряння виникло на складі шин і паливно-мастильних матеріалів.
Як повідомив телеканал "Аль-Арабія", на місце інциденту прибуло безліч пожежних екіпажів. Вони намагаються локалізувати вогонь (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Крім того, до ліквідації загоряння залучили вертольоти. Головну трасу ліванської столиці з метою безпеки перекрили військовослужбовці.
Ситуацію ускладнює сильне задимлення – в небо йдуть цілі стовпи чорного диму – і завали на місці НП, що залишилися від попереднього вибуху. Про потерпілих поки ніякої інформації немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Число загиблих тоді склало більше 200 осіб, понад 3,7 тис. осіб постраждали.
У лікарнях Бейрута не вистачало місця для поранених. Більше 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
Вибух трапився в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.