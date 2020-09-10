У порту Бейрута знову спалахнула масштабна пожежа. Відео та фото з місця НП

Вікторія Довгань Світ 14:46, 10.09.2020 Оновлено: 15:13, 10.09.2020

У порту Бейрута (Ліван) в четвер, 10 вересня, знову спалахнула масштабна пожежа. Попередньо загоряння виникло на складі шин і паливно-мастильних матеріалів.

Як повідомив телеканал "Аль-Арабія", на місце інциденту прибуло безліч пожежних екіпажів. Вони намагаються локалізувати вогонь (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вогонь в порту Бейрута гасять навіть з вертольотів.
Скріншот відео

Крім того, до ліквідації загоряння залучили вертольоти. Головну трасу ліванської столиці з метою безпеки перекрили військовослужбовці.

Ситуацію ускладнює сильне задимлення – в небо йдуть цілі стовпи чорного диму – і завали на місці НП, що залишилися від попереднього вибуху. Про потерпілих поки ніякої інформації немає.

Клуби чорного диму піднімаються в небо над Бейрутом.
Скріншот відео
У порту Бейрута загорівся склад з нафтопродуктами і шинами.
Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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