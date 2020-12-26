У Помпеях розкопали стародавню закусочну. Фото
Серед руїн давньоримського міста Помпеї археологи виявили термополій – давній трактир або бар, де подавали гарячу їжу й вино з прянощами.
Як пише la Repubblica, це щось схоже на сучасні пункти фастфуду, де продають їжу навинос (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Термополій був похований під вулканічним попелом понад 2 тисячі років тому. Водночас він прекрасно зберігся.
Заклад являв собою прилавок, де клієнти купували різні страви і напої. Харчувалися в термополіях переважно бідняки, у яких не було власної кухні.
Тільки в Помпеях таких закладів налічувалося понад 150.
Знайдений термополій розташований у районі Region V. Ця частина міста ще не відкрита для туристів, а активні розкопки тут проводять із 60-х років.
На прилавку намальовано пару гусей, півня й великого собаку на повідку, на якій жартівник намалював гомофобну образу.
Також у закусочній знайшли скелет собаки й людські останки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одній зі стін будинків у руїнах Помпеїв знайшли зображення напівоголеної грецької принцеси, яка чуттєво обіймає лебедя.