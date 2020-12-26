У Помпеях розкопали стародавню закусочну. Фото

Мирослав Семенюк Світ 17:09, 26.12.2020 Оновлено: 17:23, 26.12.2020

Серед руїн давньоримського міста Помпеї археологи виявили термополій – давній трактир або бар, де подавали гарячу їжу й вино з прянощами.

Як пише la Repubblica, це щось схоже на сучасні пункти фастфуду, де продають їжу навинос (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Термополій був похований під вулканічним попелом понад 2 тисячі років тому. Водночас він прекрасно зберігся.

Заклад являв собою прилавок, де клієнти купували різні страви і напої. Харчувалися в термополіях переважно бідняки, у яких не було власної кухні.

Тільки в Помпеях таких закладів налічувалося понад 150.

Знайдений термополій розташований у районі Region V. Ця частина міста ще не відкрита для туристів, а активні розкопки тут проводять із 60-х років.

На прилавку намальовано пару гусей, півня й великого собаку на повідку, на якій жартівник намалював гомофобну образу.

Також у закусочній знайшли скелет собаки й людські останки.

Термополій був похований під вулканічним попелом
repubblica.it
Заклад являв собою прилавок, де клієнти купували різні страви і напої
repubblica.it
На прилавку намальовано пару гусей, півня й великого собаку на повідку
repubblica.it
На собаці жартівник намалював гомофобну образу
repubblica.it
Термополій прекрасно зберігся
repubblica.it
Тільки в Помпеях таких закладів налічувалося понад 150
repubblica.it
У закусочній знайшли людські останки
repubblica.it
Такий вигляд мав давньоримський термополій
travelask.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одній зі стін будинків у руїнах Помпеїв знайшли зображення напівоголеної грецької принцеси, яка чуттєво обіймає лебедя.

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