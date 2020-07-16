У померлої дочки Нельсона Мандели був коронавірус
У дочки Нельсона Мандели Зіндзісви (Зіндзі), що померла 13 липня на 60 році життя в південноафриканському місті Йоганнесбурзі, був коронавірус.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Як пише Daily Mail із посиланням на сина Зіндзі Мандели, його мати хворіла COVID-19, але, можливо, це не було причиною її смерті.
Якщо дочка Мандели все ж померла від вірусу, то вона на сьогодні – найвідоміша у світі жертва цієї хвороби.
Зіндзісва – дочка колишнього президента Південної Африки та національного героя країни Нельсона Мандели і його дружини Вінні Мадікізела-Мандели.
До смерті Зіндзі працювала послом ПАР у Данії. У неї залишилися чоловік і четверо дітей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Нельсон Мандела помер у грудні 2013 року.
У 2018 році померла його вдова Вінні Мандела.