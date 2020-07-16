У померлої дочки Нельсона Мандели був коронавірус

У дочки Нельсона Мандели Зіндзісви (Зіндзі), що померла 13 липня на 60 році життя в південноафриканському місті Йоганнесбурзі, був коронавірус.

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Як пише Daily Mail із посиланням на сина Зіндзі Мандели, його мати хворіла COVID-19, але, можливо, це не було причиною її смерті.

Якщо дочка Мандели все ж померла від вірусу, то вона на сьогодні – найвідоміша у світі жертва цієї хвороби.

Зіндзісва – дочка колишнього президента Південної Африки та національного героя країни Нельсона Мандели і його дружини Вінні Мадікізела-Мандели.

До смерті Зіндзі працювала послом ПАР у Данії. У неї залишилися чоловік і четверо дітей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нельсон Мандела помер у грудні 2013 року.

У 2018 році померла його вдова Вінні Мандела.