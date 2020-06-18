У Польщі зник молодий українець: батьки попросили про допомогу

У польському Вроцлаві в суботу, 13 червня, зник українець Влад Щур. Рідні б'ють на сполох і просять допомогти всім, хто бачив хлопця чи щось знає про його долю.

Востаннє Влада бачили суботнім ранком, повідомляє In Poland. Напередодні вночі він гуляв на вечірці біля острова Тамка. Пізніше в цьому місці виявили його взуття й телефон.

Правоохоронці не заперечують ймовірність, що хлопець міг потонути. Однак пошукова операція поліцейських, пожежників і водолазів на річці Одер не принесла результатів.

Влад родом із України, але зараз проживає у Вроцлаві.

Особливі прикмети хлопця:

– Зріст 166 см;

– вага 50 кг, худорлявої статури;

– карі очі;

– ніс із горбинкою;

– багато родимок.

На момент зникнення був одягнений у темно-сіру футболку і джинси. Родичі просять усіх, хто бачив Влада або знає про його місцеперебування, зателефонувати: +48534475916 або безпосередньо в поліцію.

Рідні просять допомогти знайти Влада Щура Facebook SOS Zaginięcia

Як писав OBOZREVATEL, у столиці Польщі охоронець продуктового магазину звинуватив у крадіжці 13-річну українку Маргариту. Поліцейські, що прибули, замість того щоб розібратися в ситуації, закували дитини в кайданки й відвезли до батьків.