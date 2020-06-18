У Польщі зник молодий українець: батьки попросили про допомогу

У польському Вроцлаві в суботу, 13 червня, зник українець Влад Щур. Рідні б'ють на сполох і просять допомогти всім, хто бачив хлопця чи щось знає про його долю.

Останній раз Влада бачили суботнім ранком, повідомляє In Poland. Напередодні вночі він гуляв на вечірці біля острова Тамка. Пізніше в цьому місці виявили його взуття і телефон.

Правоохоронці не виключили, що хлопець міг потонути. Однак пошукова операція поліцейських, пожежників і водолазів на річці Одер не принесла результатів.

Влад родом з України, але зараз проживає у Вроцлаві.

Особливі прикмети хлопця:

- Зростання 166 см;

- вага 50 кг, худорлявої статури

- карі очі;

- ніс з горбинкою;

- багато родимок.

На момент зникнення був одягнений в темно-сіру футболку і джинси. Родичі просять усіх, хто бачив Влада або знає про його місцезнаходження, зателефонувати: + 48534475916 або безпосередньо в поліцію.

Рідні просять допомогти знайти Влада Щура

Як писав OBOZREVATEL, в столиці Польщі охоронець продуктового магазину звинуватив у крадіжці 13-річну українку Маргариту. Поліцейські, що прибули, замість того, щоб розібратися в ситуації, закували дитини в наручники і відвезли до батьків.