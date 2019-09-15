У Польщі затримали українців за масштабну контрабанду бурштину: фото спецоперації

У Варшаві ( Польща ) в рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину затримали шість осіб, в числі яких двоє громадян України, що представилися співробітниками спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба Центрального Антикорупційного бюро країни. Затримання провели 13 вересня.

"Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані в цій справі матеріали будуть направлені в Національну прокуратуру", – сказано в повідомленні.

Новини В Польщі затримали українців за погрози у вбивстві

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

Як уточнює RMF.fm, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00. Разом з українцями "погоріли" на контрабанді 4 поляки.

При цьому, в Антикорупційному бюро не повідомили, представниками якої спецслужби можуть бути громадяни України та чи були при них підтверджуючі це документи.

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність для більшості незаконних видобувачів і контрабандистів бурштину.

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