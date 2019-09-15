Головна Новини
15 вересня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У Польщі затримали українців за масштабну контрабанду бурштину: фото спецоперації

1.3т Читати матеріал російською

У Варшаві ( Польща ) в рамках спецоперації по боротьбі з контрабандою бурштину затримали шість осіб, в числі яких двоє громадян України, що представилися співробітниками спецслужб.

Про це повідомляє прес-служба Центрального Антикорупційного бюро країни. Затримання провели 13 вересня.

"Спецоперація, яку проводить Центробанк, стосується контрабанди великої кількості бурштину з України на територію Республіки Польща. Зібрані в цій справі матеріали будуть направлені в Національну прокуратуру", – сказано в повідомленні.

Новини
В Польщі затримали українців за погрози у вбивстві
У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

Як уточнює RMF.fm, підозрюваних затримали в одному з ресторанів близько 18:00. Разом з українцями "погоріли" на контрабанді 4 поляки.

При цьому, в Антикорупційному бюро не повідомили, представниками якої спецслужби можуть бути громадяни України та чи були при них підтверджуючі це документи.

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

У Польщі затримали українців за контрабанду бурштину

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, який вводить кримінальну відповідальність для більшості незаконних видобувачів і контрабандистів бурштину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "бурштинові війни" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
бурштинові війни
Місце
Польща
Тег
контрабанда
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel