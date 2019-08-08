У Польщі затримали озброєну банду з Росії. Фото

У Польщі затримали озброєну банду з 26 осіб, більшість яких є росіянами.

Як повідомляє RMF 24, затримання злочинного угруповання відбулося перед торговельним центром у Кракові. Зазначається, що на парковці перед ТЦ мав відбутися бій банд.

Також в авто затриманих поліція знайшла пускові снаряди, сокири і мачете, велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів, бейсбольних бит. Ще в машинах був виявлений кокаїн.

Серед затриманих, з яких наймолодшому – 19 років, двоє поляків і двоє чеченців із польським громадянством. Решта – чеченці та вірмени. Деякі з них перебувають у Польщі нелегально, деякі мають дозвіл на тимчасове перебування.

До Кракова члени банд приїхали з різних міст Польщі, зокрема із Сілезії або Західної Померанії, а також із Західної Європи. Деяких затриманих екстрадують на батьківщину.

Затримання банди росіян у Кракові RMF 24

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Польщі були затримані 20 громадян Росії, які брали участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.

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