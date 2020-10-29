У Польщі зареєстрували рекордну кількість смертей від COVID-19 за добу з початку пандемії – 301.

Про це повідомило видання RMF24 із посиланням на Міністерство охорони здоров’я країни. У 46 померлих причиною смерті назвали коронавірус, у решти були інші значні проблеми зі здоров’ям.

За добу, 28 жовтня, коронавірус підтвердили у 20 156 людей.

Найбільша кількість випадків припала на Великопольське (2633) та Мазовецьке (2255) воєводства, у решті показники становили менш ніж 2 тис.

У лікарнях Польщі перебуває 14 631 пацієнт із коронавірусом. Із них 1203 під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Одужали за добу 5,7 тис. пацієнтів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Німеччині за 28 жовтня коронавірус виявили у 16,7 тис. осіб, що стало рекордом із початку пандемії COVID-19. А влада Швейцарії з 29 жовтня посилила карантинні заходи, спрямовані на стримування другої хвилі коронавірусу.